Тяжесть «повторных» ДТП в семь раз выше, чем обычных

При этом погибших в сценарии, когда сначала произошла одно ДТП, а потом в стоящие транспортные средства или в их водителей или пассажиров врезался другой автомобиль, по данным столичной ГИБДД за 10 месяцев составило 6 человек. То есть 11 человек погибли на дорогах Москвы в похожем сценарии развития дорожной обстановки, но этому не предшествовало столкновение других транспортных средств. В связи с этим эксперты ОНФ предложили ГИБДД объединять все случаи наезда на сломавшееся транспортное средство, неправильно припаркованный автомобиль и наезды на авто, оформляющие европротокол, в одну категорию аварий.

– Тяжесть последствий в подобных ЧП практически в семь раз выше, чем в обычных авариях, — продолжает Петр Шкуматов. — В Москве один человек гибнет, в среднем, в каждом двадцатом ДТП. Если говорить о «повторных» авариях, то один человек погибает в каждой третьей. Их основные место — дороги с повышенным скоростным режимом (от 80 км/ч). — Поэтому эксперты ОНФ призывают власти как можно скорее внести изменения в ПДД, связанные с поведением водителя в условиях внештатных ситуаций на дорогах с повышенным скоростным режимом. А также четко и понятно прописать обязанность водителя не останавливаться на скоростной дороге в случае мелкого ДТП, а следовать до ближайшего съезда для оформления происшествия. Если авто не на ходу, то водителей и пассажиров предлагается обязать в кратчайшие сроки покинуть т/с, вызвать сотрудников полиции и ожидать их за пределами проезжей части…

Напомним, что тема аварий из-за остановки на скоростных трассах (например таких, как МКАД), обсуждается в автомобильном сообществе уже не первый год. Однако вопрос так и остается нерешенным из-за сомнений чиновников в целесообразности внесения изменений в ПДД.