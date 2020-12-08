Тяжесть «повторных» ДТП в семь раз выше, чем обычных

По данным сайта stat.gibdd.ru, на дорогах Москвы с января 2015 года по сентябрь 2020 года включительно погибли 3094 человека и были ранены 65 200 человек. В том числе в случае наезда на пешеходов погибли 1462 (47,6%) человека, а вред здоровью получили — 20 000. 152 (30,9%).
– Проблема в том, что в качестве пешеходов в статистике учитывают также и тех людей, которые находились на проезжей части, но не пытались ее перейти, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» руководителей рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — Как правило, это либо водитель, оформляющий ДТП или пытающийся устранить поломку автомобиля, либо пассажиры его машины. То есть, «повторное ДТП» развивается по такому сценарию: сначала произошел дорожный инцидент с крайне незначительными последствиями для водителя и его авто, а потом в этот стоящий автомобиль на высокой скорости врезался другой с последствиями в виде погибших и/или раненых. Чтобы выделить пострадавших в таких авариях из общего числа погибших и раненых пешеходов, мы обработали статистику вручную. И выяснили, что за 9 месяцев этого года по такому сценарию в столице произошла 51 авария, в которых погибли 17 человек (5,7% от общего числа погибших на дорогах города) и был ранен 61 участник дорожного движения…
При этом погибших в сценарии, когда сначала произошла одно ДТП, а потом в стоящие транспортные средства или в их водителей или пассажиров врезался другой автомобиль, по данным столичной ГИБДД за 10 месяцев составило 6 человек. То есть 11 человек погибли на дорогах Москвы в похожем сценарии развития дорожной обстановки, но этому не предшествовало столкновение других транспортных средств. В связи с этим эксперты ОНФ предложили ГИБДД объединять все случаи наезда на сломавшееся транспортное средство, неправильно припаркованный автомобиль и наезды на авто, оформляющие европротокол, в одну категорию аварий.
– Тяжесть последствий в подобных ЧП практически в семь раз выше, чем в обычных авариях, — продолжает Петр Шкуматов. — В Москве один человек гибнет, в среднем, в каждом двадцатом ДТП. Если говорить о «повторных» авариях, то один человек погибает в каждой третьей. Их основные место — дороги с повышенным скоростным режимом (от 80 км/ч). — Поэтому эксперты ОНФ призывают власти как можно скорее внести изменения в ПДД, связанные с поведением водителя в условиях внештатных ситуаций на дорогах с повышенным скоростным режимом. А также четко и понятно прописать обязанность водителя не останавливаться на скоростной дороге в случае мелкого ДТП, а следовать до ближайшего съезда для оформления происшествия. Если авто не на ходу, то водителей и пассажиров предлагается обязать в кратчайшие сроки покинуть т/с, вызвать сотрудников полиции и ожидать их за пределами проезжей части…
Напомним, что тема аварий из-за остановки на скоростных трассах (например таких, как МКАД), обсуждается в автомобильном сообществе уже не первый год. Однако вопрос так и остается нерешенным из-за сомнений чиновников в целесообразности внесения изменений в ПДД.