Почему водителям пора обновить свои видеорегистраторы до уровня Playme Prime

Разумеется, каких-то четких критериев отбора, записи с каких регистраторов приобщать к материалам дела, а с каких — нет, у судей не имеется. Ведь если оба участника ДТП утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора, то даже «кино» с архаичной камеры позволит установить истину.
Другое дело, когда на исход судебного процесса влияют трудно устанавливаемые факты, типа скорости движения транспортного средства. И в этом случае служитель Фемиды сможет принять во внимание только ту запись, что сделана на видеорегистратор со встроенным GPS-модулем, поскольку благодаря космическим технологиям, на картинке мы увидим не только финал произошедшего, но и скорость, с которой двигалась машина автора видео до момента столкновения.
Фикция фиксации
Среди современных автомобильных регистраторов особое место занимает комбо-устройство Playme Prime. Этот девайс по-настоящему уникален, ведь если посмотреть на его характеристики, становится понятно, что конкуренты, несмотря на схожесть некоторых «фишек», отстают от него, причем — довольно сильно.
Взять, к примеру, магнитное крепление устройства, которое нынче стало трендом и применяется многими производителями регистраторов (технология называется Power Click). Конструктивно это выглядит так: на лобовое стекло с помощью двустороннего скотча крепится небольшой держатель, к которому подходит кабель питания и, если приобрести дополнительную камеру для съемки «филейной» части авто, провод от нее.
Внутри держателя находятся контактная группа, передающая питание на гаджет и сигнал от второй камеры, а также магниты, с помощью которых видеорегистратор удерживается под стеклом. Однако насколько бы сильные магниты не стояли в держателе, они не обеспечивают надежной фиксации приборчика, а потому даже дорогие модели отваливаются на кочках, и уж тем более при столкновениях.
При разработке Playme Prime инженеры учли этот момент и снабдили свой продукт дополнительной фиксирующей защелкой, благодаря которой видеорегистратор стойко переносит любые удары. Но при этом достаточно легко «отстыковывается» от держателя с помощью рук. Для чего вообще, спросите вы, нужно отсоединять регистратор от держателя? Ну как для чего — чтоб не давать лишнего повода местной и залетной шпане вскрыть ваш автомобиль.
Не хуже, чем в Голливуде
Основная задача любого видеорегистратора — сделать качественную запись, на которой будет видна не только общая картина, но и детали в виде номерных знаков других авто. Playme Prime, без преувеличения, «рисует» просто «бомбическую» картинку.
Разумеется, во многом такой результат достигается за счет использования в конструкции устройства передовой матрицы Sony IMX307, обеспечивающей высокое качество записи в формате Full HD фактически при любой освещенности, а также мощного графического процессора MSTAR-8339.
Однако далеко не последнюю роль играют объектив с большой светосилой и поляризационный фильтр CPL, устраняющий блики от лобового стекла и других отражающих поверхностей. Отснятое видео получается сверхчетким и очень насыщенным, прямо как в голливудском кино. Такой крутой и по-настоящему сочной картинки я не встречал ни на одном регистраторе.
Не боимся холодов
Многие подобные устройства «умирают» на морозах. Проведя ночь в холодном автомобиле, далеко не все регистраторы, внутри которых стоят литиевые батарейки, включаются при поворачивании ключа в замке зажигания.
Но только не Playme Prime, ведь внутри него установлен технологичный супер-конденсатор (так называемый ионистор), совершенно не боящийся перепада температур. Иначе говоря, вы можете смело оставлять Playme Prime в салоне машины абсолютно в любой мороз не опасаясь, что загубите встроенный аккумулятор.
Чем чревато высаживание внутреннего аккумулятора видеорегистратора? Как уже было сказано, некоторые регистраторы попросту перестают включаться. А некоторые обнуляют время и дату, что при разборе полетов в суде может сыграть злую шутку.
Один за трех, и три за одного
Playme Prime — это не просто видеорегистратор, это комбинированное многофункциональное устройство, внутри которого есть радар-детектор для обнаружения приборов фото- и видеофиксации, излучающих радиоволны, и GPS-информатор, оповещающий о гаишных камерах, которые не в состоянии обнаружить «антирадар».
Кстати, GPS-информатор нужен не только для того, чтобы рассказать вам о «засадах». В его «обязанности» входит сопровождение видеозаписи данными по геолокации и по скорости, с которой едет автомобиль.
Наверное, нужно немного подробнее остановиться на радар-детекторе и рассказать о его возможностях. Внутри этой небольшой коробочки спрятана патч-антенна на основе фазированной решетки, которая безошибочно отделяет мух от котлет. Точнее — сигналы, излучаемые гаишными приборчиками, от других радиоволн.
Может быть помните, как реагировали старые «антирадары» на подстанции скорой помощи или звонящий мобильный телефон? Так вот, благодаря современной начинке, Playme Prime не грешит ложными срабатываниями от слова совсем. Более того, интеллектуальный режим IQ Radar автоматически меняет чувствительность детектора в зависимости от скорости движения автомобиля, что обеспечивает комфорт как при езде в городе, так и на трассе.
Лучший среди равных
Без преувеличения можно сказать, что Playme Prime — реально одно из лучших устройств в классе. Как регистратор, он делает кинематографически качественные видеозаписи как при нормальном освещении, так и при полном его отсутствии. И даже когда авто едет против солнца, изображение остается настолько четким, что запросто можно разглядеть номера встречных и попутных машин. А поляризационный фильтр, надетый на широкоуголный объектив (угол обзора тут, кстати, 140 градусов) убирает все блики.
Как радар детектор он безошибочно определяет стационарные и мобильные засады, и сам автоматически меняет режимы город/трасса. Если почитать аннотацию к устройству, то мы узнаем, что гаджет знаком со всеми (включая самые последние) разработками в области «изготовления» пресловутых «писем счастья». Ну а если гаишный прибор «стреляет» машинам в «хвост» или же фиксирует среднюю скорость передвижения по участку, то о засаде непременно оповестит GPS-информатор, база данных которого по установленным радарам обновляется регулярно.
Добавьте сюда суперконденсатор, позволяющий оставлять устройство в салоне машины даже в крепкие морозы; G-сенсор, благодаря которому при резком изменении скорости или направления движения машины устройство автоматически защищает отснятый контент от стирания; интуитивно понятное меню и, в целом, очень дружелюбный интерфейс.
То есть на выходе вы получите суперсовременное комбоустройство, которое не только сохранит семейный бюджет от нежелательных штрафов, но и станет в случае ДТП тем самым беспристрастным свидетелем, благодаря которому можно будет защититься от произвола властей и доказать свою невиновность.