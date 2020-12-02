Почему водителям пора обновить свои видеорегистраторы до уровня Playme Prime

Разумеется, каких-то четких критериев отбора, записи с каких регистраторов приобщать к материалам дела, а с каких — нет, у судей не имеется. Ведь если оба участника ДТП утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора, то даже «кино» с архаичной камеры позволит установить истину.

Другое дело, когда на исход судебного процесса влияют трудно устанавливаемые факты, типа скорости движения транспортного средства. И в этом случае служитель Фемиды сможет принять во внимание только ту запись, что сделана на видеорегистратор со встроенным GPS-модулем, поскольку благодаря космическим технологиям, на картинке мы увидим не только финал произошедшего, но и скорость, с которой двигалась машина автора видео до момента столкновения.

Фикция фиксации

Среди современных автомобильных регистраторов особое место занимает комбо-устройство Playme Prime. Этот девайс по-настоящему уникален, ведь если посмотреть на его характеристики, становится понятно, что конкуренты, несмотря на схожесть некоторых «фишек», отстают от него, причем — довольно сильно.