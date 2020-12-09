Госдума может разрешить полиции безнаказанно взламывать машины

Согласно принятым депутатами в первом чтении поправкам, полицейским будет разрешено «вскрытие транспортного средства» без спроса и присутствия владельца по следующим причинам: спасение жизни граждан, при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для пресечения преступления, задержание правонарушителей и даже просто для проведения осмотра.

В последнем случае правоохранителю достаточно заподозрить, что в машине могут находиться наркотики, оружие или что-то из этой серии. То есть, фактически, сотрудник полиции получит возможность вскрыть и обшарить любую приглянувшуюся ему машину. И за это ему ничего не будет. Поскольку авторы новеллы, работающие в МВД, предусмотрительно вносят в закон «О полиции» фразу, гласящую, что полицейский «не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей».

Таким образом, во-первых, у сотрудников появляется широчайшее поле для безнаказанных злоупотреблений в отношении автомобилистов.