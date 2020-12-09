Госдума может разрешить полиции безнаказанно взламывать машины

Согласно принятым депутатами в первом чтении поправкам, полицейским будет разрешено «вскрытие транспортного средства» без спроса и присутствия владельца по следующим причинам: спасение жизни граждан, при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для пресечения преступления, задержание правонарушителей и даже просто для проведения осмотра.
В последнем случае правоохранителю достаточно заподозрить, что в машине могут находиться наркотики, оружие или что-то из этой серии. То есть, фактически, сотрудник полиции получит возможность вскрыть и обшарить любую приглянувшуюся ему машину. И за это ему ничего не будет. Поскольку авторы новеллы, работающие в МВД, предусмотрительно вносят в закон «О полиции» фразу, гласящую, что полицейский «не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей».
Таким образом, во-первых, у сотрудников появляется широчайшее поле для безнаказанных злоупотреблений в отношении автомобилистов.
Например, в виде вымогательства взятки под угрозой сломать транспортное средство гражданина. А во-вторых, в случае принятия поправок, за «ошибочно» раскуроченную личную машину ее владелец не сможет потом даже через суд получить материальную компенсацию с правоохранительных органов.
Кроме того, одобренные в первом чтении депутатами поправки разрешают любому полицейскому стрелять в гражданина, «совершающего иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения». На данный момент перечень ситуаций, когда сотрудник может расстрелять человека, четко оговорен в законе «О полиции».
С принятием поправок, полицейский сможет стрелять по окружающим вообще при любом удобном случае. Ему будет достаточно потом написать в рапорте, что человек попытался напасть. А как оно было на самом деле, никто так и не узнает, поскольку убитые полицейскими граждане, как правило, разговорчивостью не отличаются.