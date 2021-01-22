За 2020 год в Москве поймали 21 000 пьяных водителей

– За прошедший год сотрудниками дорожно-патрульной службы пресечено передвижение 21 125 водителей, управлявших машиной в пьяном виде. Инспекторами ДПС были выявлены и пресечены 10 975 фактов управления транспортом нетрезвыми водителями. Причем 2644 драйвера находились в состоянии наркотического опьянения.

Привлечены к ответственности 10 150 водителей, отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Возбуждено 1390 уголовных дел в отношении граждан, повторно допустивших управление транспортом в нетрезвом состоянии, будучи лишенными права управления за аналогичное правонарушение, — говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД по Москве.

Напомним, что за 11 месяцев прошлого года в России было оформлено более 270 000 водителей, севших за руль подшофе. Еще 151 100 человек лишились «прав» за отказ от прохождении медосвидетельствования.