За 2020 год в Москве поймали 21 000 пьяных водителей

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Пресс-служба столичной Госавтоинспекции раскрыла статистику задержаний нетрезвых водителей в прошедшем году. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.

– За прошедший год сотрудниками дорожно-патрульной службы пресечено передвижение 21 125 водителей, управлявших машиной в пьяном виде. Инспекторами ДПС были выявлены и пресечены 10 975 фактов управления транспортом нетрезвыми водителями. Причем 2644 драйвера находились в состоянии наркотического опьянения.

Привлечены к ответственности 10 150 водителей, отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Возбуждено 1390 уголовных дел в отношении граждан, повторно допустивших управление транспортом в нетрезвом состоянии, будучи лишенными права управления за аналогичное правонарушение, — говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД по Москве.

Напомним, что за 11 месяцев прошлого года в России было оформлено более 270 000 водителей, севших за руль подшофе. Еще 151 100 человек лишились «прав» за отказ от прохождении медосвидетельствования.

лишение прав, медосвидетельствование, безопасность дорожного движения, ГИБДД, алкотестер
22 января 2021
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