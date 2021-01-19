ГИБДД оценила идею введения на дороге широкой левой полосы

Первым делом господин Афонский предложил переписать ГОСТ 52607−2006, чтобы на металлических отбойниках появилась нижняя балка, которая снизит риск получения мотоциклистом тяжелых травм. А еще депутат считает, что в нашей стране надо срочно менять состав краски, так как дорожная разметка становится для мотобратьев очень скользкой в дождь.

Вдобавок представитель нижней палаты Парламента ратует за увеличение ширины левой полосы движения на городских улицах. Дескать, такая мера здорово упростит проезд автомобилям экстренных служб, когда на дороге возник серьезный затор.

Все эти предложения ГИБДД понравились… А вот Минтранс на удивление раскритиковал депутатские задумки: мол, мотоциклистов мало, и ездят они только летом, а водители оперативных машин разберутся сами. Проще говоря, внедрять довольно толковые новшества чиновники не планируют.

И продолжая дорожную тему: в России начал действовать штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Как прикинул портал «АвтоВзгляд», в некоторых случаях оплатить постановление-квитанцию будет выгоднее, чем пользоваться транспондером.