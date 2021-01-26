Власти размышляют о запрете эксплуатации старых «Жигулей»

По последним данным, четверть всего автопарка страны не отвечает никаким экологическим нормам! Еще 15% машин — это представители классов Евро-1 и Евро-2. И только 45% автомобилей могут похвастаться соответствием стандартам от Евро-4 до Евро-6.

Не мудрено поэтому, что Российская автомобильная федерация (РАФ) попросила вывести классические автомобили из-под действия вышеупомянутых знаков, запрещающих проезд «неэкологичных» машин. Уточним: только лишь «классические», а не все подряд «Жигули» и «Москвичи».

В Минтрансе идею посчитали «преждевременной», так что переписывать российские ПДД под «старичков» пока никто не планирует. Особенно учитывая тот факт, что даже Москва еще не ввела ограничения по экологическим классам.

Впрочем, когда-нибудь отреставрированной автостарине предстоит стать совершенно отдельной категорией транспорта. В действующем ГОСТе на регистрационные знаки даже прописан особый формат номеров для машин, которым больше 30 лет.

То есть теоретически хозяину древней «классики» (будь то Audi 80 или ВАЗ-2103) придется получать «стариковские» номерные таблички. Но как это будет происходить на практике, никто не знает. Если обязать владельцев «староходов» получать новые номера, они вполне могут поднять бунт!

Впрочем, большинство автовладельцев сейчас волнуют совсем другие проблемы. В 2021 году в России могут принять новый КоАП, который вводит целый ряд новых штрафов для автомобилистов. Портал «АвтоВзгляд» предупреждает о самых важных из них.