Виновника «пьяной» аварии Михаила Ефремова выпустят из колонии раньше срока

Вопреки прогнозам хейтеров, телеведущий Михаил Ефремов не пошел в отряд хозяйственной обслуги исправительного учреждения. Но устроился на работу в промышленную зону, осваивая кройку и шитье. Более того: «гражданин поэт» по-прежнему не прочь стать чтецом в колонии, возглавив местный творческий кружок.

За хорошее поведение и трудоустройство на «промке» заключенные получают от администрации поощрения, дающие возможность иметь дополнительные передачи и свидания с родственниками. Более того: они являются основополагающим фактором в ходе рассмотрения ходатайства на условно-досрочное освобождение.

По закону, на УДО осужденные за тяжкое преступление могут рассчитывать после отбытия половины назначенного Фемидой срока. А отсидев в «зоне» одну треть, есть возможность изменить режим содержания под стражей. Иными словами, Ефремов может отправиться в колонию-поселение с возможностью трудиться за пределами учреждения и даже ездить в отпуск домой. Судя по всему, подобный сценарий и рассматривает актер, убивший в «пьяном» ДТП водителя встречной легковушки.

Кстати сказать, ИК-4 по Белгородской области славится звездными сидельцами. Именно здесь мотали свой срок подельники-футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.