В России резко снизилось число погибших и раненных в ДТП

— По итогам трех месяцев (текущего года) результаты обнадеживающие. Количество ДТП снизилось с 33 168 (за первый квартал прошлого года) до 25 700, погибших — с 3 390 до 2 646, раненых — с 42 846 до 33 166. Надеемся, что эта тенденция продолжится. Отрадно, что она наблюдается во всех федеральных округах, — заявил заместитель начальника отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУ ОБДД МВД России Халит Алимханов в ходе форума по безопасности дорожного движения, состоявшегося в Омске.

В процентах это означает сокращение количества ДТП почти на треть — на 29%, по сравнению с первым кварталом прошлого года. В них погибло на 28% меньше людей, а число раненных при этом снизилось на 29%. Алимханов уверен, что за столь существенное уменьшение аварийности в стране следует благодарить меры, принимаемые в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также взаимодействие полиции, местных властей и дорожников, сообщает ТАСС.