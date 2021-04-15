Кто должен уступать при встречном разъезде во дворе

Стандартная для большого города ситуация. В проезде вдоль дома, плотно заставленном по краю припаркованными авто, лоб в лоб съехались две легковушки. И стоят. Поскольку каждый из водителей уверен, что именно его визави должен включить задний ход и отъехать, уступив дорогу. Аргументация для такой точки зрения может быть разной: «ему меньше сдавать задом», «ему проще и удобнее», «за мной уже три машины стоят» и тому подобные, не менее весомые основания. Для начинающих водителей к причинам стоять на своем до последнего добавляется еще и такое серьезное основание, как «я толком не умею, а потому боюсь двигаться задним ходом».
«Жилая зона», если мы говорим о придомовых проездах, как правило, формально считается не дорогой, а «прилегающей территорией». Но это не означает, что ПДД тут не действуют. Просто большинству водителей представляется, что в жилой зоне и на дворовых территориях действует лишь 17 раздел Правил, озаглавленный «Движение в жилых зонах». Да, в нем, фактически, говорится лишь о преимуществе пешеходов перед машинами, о запрете сквозного проезда и о пропуске другим транспортным средством при выезде из жилой зоны.
Но на самом деле и прочие пункты ПДД в дворовых проездах вполне актуальны. В том числе, и описывающие алгоритм встречного разъезда. Когда вы с коллегой-оппонентом «уперлись» капот в капот на узкой дорожке среди многоэтажек, следует, как ни странно, обратить внимание на припаркованные машины.
Вспоминаем пункт Правил 11.7: «в случае если встречный разъезд затруднен, водитель, на стороне которого имеется препятствие, должен уступить дорогу». Его буква говорит, что если припаркованные у бордюра машины находятся слева от вас, то уступать должен оппонент.
Ведь препятствие (то есть припаркованные ТС) расположено на встречной по отношению к вашему движению части дороги. А когда такие же машины вы видите справа от себя, это означает, что на вы движетесь, так сказать, по «встречке», и сдавать задом (или еще как уступать) придется вам. И только вам. Оговоримся, что авто, целиком припаркованные на тротуаре или в парковочных карманах учитывать в подобной ситуации нельзя.
Кроме того, для определения «встречки» искать осевую разметку на асфальте во дворе смысла нет. Но согласно пункту 9.1 ПДД «количество полос движения… определяется разметкой и (или) знаками…, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части».
Самый сложный случай — когда припаркованных авто вдоль узенькой дорожки вовсе нет, либо они стоят по обеим сторонам проезда. То есть, если «препятствий» нет или они имеют место быть для обоих «баранов, упершихся бамперами».
Тут остается лишь уповать на здравомыслие (или дефицит свободного времени) хотя бы у одного из водителей-участников. Он рано или поздно плюнет и уступит более упертому.