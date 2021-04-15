Кто должен уступать при встречном разъезде во дворе

Стандартная для большого города ситуация. В проезде вдоль дома, плотно заставленном по краю припаркованными авто, лоб в лоб съехались две легковушки. И стоят. Поскольку каждый из водителей уверен, что именно его визави должен включить задний ход и отъехать, уступив дорогу. Аргументация для такой точки зрения может быть разной: «ему меньше сдавать задом», «ему проще и удобнее», «за мной уже три машины стоят» и тому подобные, не менее весомые основания. Для начинающих водителей к причинам стоять на своем до последнего добавляется еще и такое серьезное основание, как «я толком не умею, а потому боюсь двигаться задним ходом».

«Жилая зона», если мы говорим о придомовых проездах, как правило, формально считается не дорогой, а «прилегающей территорией». Но это не означает, что ПДД тут не действуют. Просто большинству водителей представляется, что в жилой зоне и на дворовых территориях действует лишь 17 раздел Правил, озаглавленный «Движение в жилых зонах». Да, в нем, фактически, говорится лишь о преимуществе пешеходов перед машинами, о запрете сквозного проезда и о пропуске другим транспортным средством при выезде из жилой зоны.

Но на самом деле и прочие пункты ПДД в дворовых проездах вполне актуальны. В том числе, и описывающие алгоритм встречного разъезда. Когда вы с коллегой-оппонентом «уперлись» капот в капот на узкой дорожке среди многоэтажек, следует, как ни странно, обратить внимание на припаркованные машины.