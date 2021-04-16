ГИБДД Москвы назвала самые опасные нарушения ПДД

– Разграничение видов ДТП в зависимости от тяжести их последствий показывает, что наиболее опасными для участников дорожного движения видами ДТП в городе Москве являются наезды на препятствия и наезды на стоящие транспортные средства, — сообщили в столичном главке ГИБДД.

Там также рассказали, что в антирейтинг сопутствующих авариям нарушений водителями ПДД вошли несоблюдение безопасной дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, выбор скорости движения, не соответствующей дорожным условиям, несоблюдение очередности проезда, игнорирование сигналов светофора, нарушение правил перестроения, а также управление автомобилем в пьяном виде.

За три месяца текущего года на дорогах Москвы произошло 1 659 дорожных происшествий с пострадавшими людьми. В них погибли 62 и ранен 1891 человек, сообщает ТАСС.