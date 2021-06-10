Почему пьяные водители остаются вне поля зрения наркодиспансеров

Поэтому Научный центр безопасности дорожного движения МВД России предлагает создать базу электронного реестра медицинских заключений, в котором бы фиксировались все допуски к управлению транспортным средством. Соответственно, лиц, имеющих противопоказания, из этого списка будут вычеркивать — притом как медики, так и полицейские.

— Необходимо организовать соответствующий обмен информацией с наркологическими организациями, в том числе о других правонарушениях, совершаемых в состоянии опьянения, — считают министерские эксперты по безопасности.

Очевидно, что новую инциативу спровоцировало выступление Владимира Путина на расширенном заседании коллегии МВД. Среди прочего, президент России призвал сосредоточить усилия на беспощадной борьбе с пьянством за рулем.

Заявление президента вдобавок спровоцировало «битву титанов». Начальник того самого НЦ БДД МВД Дмитрий Митрошин заявил, что обоснованное снижение скорости до 30 км/ч — это нормально. Но после этого последовала «ответочка» от начальника Госавтоинспекции России Михаила Черникова.