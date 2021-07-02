В России окончательно отменили техосмотр перед покупкой ОСАГО

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Глава российского государства поставил свою подпись под одобренным весной этого года Госдумой законопроектом, «отвязывающим» обязательное прохождение техосмотра от покупки полиса ОСАГО. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

Президент России Владимир Путин одобрил поправки в законодательство об ОСАГО, снимающие с автовладельца обязанность предоставлять страховщику данные о прохождении его машиной обязательного ТО перед приобретением полиса ОСАГО. Документ с подписью Владимира Путина официально опубликован на портале раскрытия провой информации.

Он должен вступить в силу уже 22 августа нынешнего года. Напомним, что начиная с марта 2022 года автовладельцев начнут штрафовать за отсутствие техосмотра. Согласно уже принятым поправкам в КоАП, размер санкции составит 2000 рублей. Причем фиксировать это нарушение будут в автоматическом режиме. Система полицейских камер уже настроена на этот вид штрафов.

ТО, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, техническое обслуживание
2 июля 2021
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