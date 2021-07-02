В России окончательно отменили техосмотр перед покупкой ОСАГО

Президент России Владимир Путин одобрил поправки в законодательство об ОСАГО, снимающие с автовладельца обязанность предоставлять страховщику данные о прохождении его машиной обязательного ТО перед приобретением полиса ОСАГО. Документ с подписью Владимира Путина официально опубликован на портале раскрытия провой информации.

Он должен вступить в силу уже 22 августа нынешнего года. Напомним, что начиная с марта 2022 года автовладельцев начнут штрафовать за отсутствие техосмотра. Согласно уже принятым поправкам в КоАП, размер санкции составит 2000 рублей. Причем фиксировать это нарушение будут в автоматическом режиме. Система полицейских камер уже настроена на этот вид штрафов.