Власти предлагают ввести еще один штраф за езду без техосмотра

На этот раз в отстаивании интересов владельцев пунктов техосмотра отличился лично сенатор Андрей Кутепов. По крайней мере, именно он подписал предложения правительству о введении дополнительного штрафа в размере 500 рублей за отсутствие у водителя диагностической карты.
При том, что и так в КоАП уже введен штраф (начнет действовать с марта будущего года) за езду без пройденного ТО в размере 2000 рублей. Сенаторы, к тому же, предлагают начать применять его гораздо раньше — с уже с 1 октября 2021 года. Столь внезапный интерес к теме техосмотра явно возник у сенаторов неспроста. Ведь на днях МВД предложило вовсе отменить обязательный техосмотр для легковых машин, находящихся в собственности физлиц.
Оно и логично: кто как не дорожная полиция лучше всех осведомлена о полной бесполезности обязательного ТО для обеспечения безопасности дорожного движения. Непонятно только, почему ГИБДД стесняется обнародовать соответствующую статистику в этой области.
Зато любопытную статистику на днях огласил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
– Из 2 млн. ДТП, аварии с технически неисправными автомобилями происходят, по данным ГИБДД, примерно в 2 000 случаев. Но даже в этих случаях далеко не всегда доказано, что именно техническая неисправность стала причиной ДТП. То есть аварий по причине технической неиспрпвности автомобиля — меньше 0,1 процента, — сообщил Уфимцев.
А раз на дорожную безопасность обязательный техосмотр не влияет, то зачем он вообще нужен? Напрашивается единственный ответ: исключительно для того,чтобы взимать деньги с автовладальцев. Этим, как известно, занимаются хозяева пунктов техосмотра — основние бенифициары компании по проталкиванию новых штрафов за не пройденный ТО.
В этом смысле неудивительно, что по информации «Коммерсанта», глава «Союза операторов техосмотра» Максим Бурдюгов назвал предложения СФ «логичными и рациональными».
Во всей этой истории мы находим крайне печальным то, что целый товарищ сенатор Кутепов вольно или невольно (мы, увы, этого знать не можем) выступил в качестве рупора устремлений кучки бизнесменов в ущерб интересам более, чем 50 миллионов автомобилистов России.