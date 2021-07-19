Власти предлагают ввести еще один штраф за езду без техосмотра

На этот раз в отстаивании интересов владельцев пунктов техосмотра отличился лично сенатор Андрей Кутепов. По крайней мере, именно он подписал предложения правительству о введении дополнительного штрафа в размере 500 рублей за отсутствие у водителя диагностической карты.

При том, что и так в КоАП уже введен штраф (начнет действовать с марта будущего года) за езду без пройденного ТО в размере 2000 рублей. Сенаторы, к тому же, предлагают начать применять его гораздо раньше — с уже с 1 октября 2021 года. Столь внезапный интерес к теме техосмотра явно возник у сенаторов неспроста. Ведь на днях МВД предложило вовсе отменить обязательный техосмотр для легковых машин, находящихся в собственности физлиц.

Оно и логично: кто как не дорожная полиция лучше всех осведомлена о полной бесполезности обязательного ТО для обеспечения безопасности дорожного движения. Непонятно только, почему ГИБДД стесняется обнародовать соответствующую статистику в этой области.