Автомобилисты пытаются обманывать камеры ГИБДД неожиданным способом

Все чаще в последнее время на российских дорогах стали появляться машины с «жестянками», установленными на своих местах с небольшим наклоном вправо или влево. Вроде как номер случайно перекосился. На самом деле это не случайность, а расчет на то, что программное обеспечение камеры не сможет его считать. Это касается так называемого синтетического метода распознавания номера программным обеспечением комплекса автоматической фиксации. Перед наклоненным вправо или влево изображением ГРЗ синтетический алгоритм бессилен.

Он применяется в программном обеспечении таких камер ГИБДД как «Автоураган», «Лобачевский», «Стилсофт». В связи с этим, они могут пасовать перед «кривыми» госномерами. Однако для камер, установленных позже 2018 года, подобный метод обмана уже не эффективен, поскольку они используют иной алгоритм распознавания. В частности, для новых комплексов автоматической фиксации «Астра», «Кордон», «Призма», «Стрелка» и прочих, криво висящий госномер — не препятствие для оформления штрафа.

Тем не менее, проблема нераспознавания комплексами автоматической фиксации «кривых» номеров в масштабах России достаточно велика. Дело в том, что примерно 70% всех камер ГИБДД страны относятся к старым типам, сообщает «Газета.Ru».