ГИБДД призналась, что использует беспилотники в 17 регионах России

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Нарушения водителями правил дорожного движения в России фиксируются при помощи видеонаблюдения с беспилотных летательных аппаратов уже на протяжении нескольких лет. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, в каких регионах страны эта практика получила распространение.
Максим Строкер

МВД применяет дроны для выявления нарушений ПДД в 17 российских регионах. Ведомство рассказало, что эта технология используется в Москве, республике Адыгея, Бурятии, Ингушетии, Татарстане, Удмуртии, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, в Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях.

На базе массива данных, собираемых беспилотниками, создается список аварийно-опасных участков дорог. Наиболее распространенное нарушение ПДД, которое ГИБДД фиксирует с помощью дронов, — выезд на полосу встречного движения.

Напомним, что ГИБДД применяет беспилотные летательные аппараты для наблюдения за дорожной ситуацией в регионах России, начиная с 2014 года. Оповещение водителей о том, что за ними наблюдают с воздуха осуществляется через СМИ, сообщает ТАСС.

штрафы, видеофиксация, ПДД, безопасность дорожного движения, ГИБДД
16 августа 2021
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