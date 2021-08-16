ГИБДД призналась, что использует беспилотники в 17 регионах России

МВД применяет дроны для выявления нарушений ПДД в 17 российских регионах. Ведомство рассказало, что эта технология используется в Москве, республике Адыгея, Бурятии, Ингушетии, Татарстане, Удмуртии, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, в Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях.

На базе массива данных, собираемых беспилотниками, создается список аварийно-опасных участков дорог. Наиболее распространенное нарушение ПДД, которое ГИБДД фиксирует с помощью дронов, — выезд на полосу встречного движения.

Напомним, что ГИБДД применяет беспилотные летательные аппараты для наблюдения за дорожной ситуацией в регионах России, начиная с 2014 года. Оповещение водителей о том, что за ними наблюдают с воздуха осуществляется через СМИ, сообщает ТАСС.