ГИБДД объявляет жестокую охоту на пьяных водителей с помощью «стукачей»

Фото: АвтоВзгляд
На официальном телеграм-канале столичной ГИБДД появились сведения о грядущих проверках водителей на предмет употребления алкоголя. Ближайший этап акции по выявлению нарушителей запланирован на конец августа. Вероятно, позже подобные рейды пройдут по всей стране.
Мирон Горин

По информации ГИБДД Москвы, операция «Нетрезвый водитель» пройдет 27 и 28 августа. Причем для поимки поддатых рулевых полицейские обратились за помощью к другим участникам дорожного движения.

Впрочем, о том, что придорожные стражи порядка вербуют обычных граждан для содействия в пресечении действий правонарушителей, портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал. Кроме того, гаишники будут по-новому проверять водителей на алкоголь.

Напомним, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрен штраф в 30 000 рублей, а также лишение «прав» сроком до полутора лет. Повторное наказание обернется лишением водительской корочки на три года, штрафом до 300 000 рублей и заключением под стражу на срок до двух лет.

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27 августа 2021
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