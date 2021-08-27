ГИБДД объявляет жестокую охоту на пьяных водителей с помощью «стукачей»

По информации ГИБДД Москвы, операция «Нетрезвый водитель» пройдет 27 и 28 августа. Причем для поимки поддатых рулевых полицейские обратились за помощью к другим участникам дорожного движения.

Впрочем, о том, что придорожные стражи порядка вербуют обычных граждан для содействия в пресечении действий правонарушителей, портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал. Кроме того, гаишники будут по-новому проверять водителей на алкоголь.

Напомним, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрен штраф в 30 000 рублей, а также лишение «прав» сроком до полутора лет. Повторное наказание обернется лишением водительской корочки на три года, штрафом до 300 000 рублей и заключением под стражу на срок до двух лет.