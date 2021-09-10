Бесполезная госуслуга: попытка заменить автодокументы QR-кодом провалилась

Глобальная цель приложения — полностью заменить собой документы на автомобиль. Уже сейчас, если водителя остановит инспектор ГИБДД, автомобилист может запустить программу и вместо СТС показать QR-код на экране смартфона (хотя, правда, при себе все равно рекомендуется иметь оригинал документа).

При этом новой услугой разрешено пользоваться… только собственникам транспорта. А вот любой другой человек, допущенный хозяином до руля машины, подгрузить автодокументы на свой смартфон банально не может! Ведь QR-код генерируется исключительно для автомобилей, собственником которых вы являетесь. Во всяком случае, в нынешней версии приложения.

Не менее серьезная проблема проекта «Госуслуги. Авто» — его законодательная несостоятельность. Ведь, повторим: согласно ПДД, водитель по-прежнему обязан иметь бумажную версию «Свидетельства о регистрации».

Вдобавок программа оказалась откровенно сырой: она то не выдает искомые документы, то показывает информацию по совершенно чужой технике — в этом редакция портала «АвтоВзгляд» убедилась на собственном опыте.

В общем, с запуском приложения откровенно поспешили… Ставить «Госуслуги. Авто» на смартфон однозначно рано. Лучше подождать, пока разработка Минцифры избавится от всех минусов, а также обзаведется новыми возможностями.