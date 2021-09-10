Главу МЧС Зиничева проводили в последний путь на новом катафалке Aurus

В последний путь руководителя «тревожного ведомства» проводили на трехдверном универсале, который отличается от родственного седана не только количеством дверей, но также растянутой базой и приподнятой крышей. Очевидно, что технически машины совершенно идентичны друг другу.

Кстати, еще одна необычная профессия аурусовского «Сената» — парадный кабриолет, на которых во время парада 9 мая на Красной площади перемещаются командующий и принимающий парадом. Таких построено всего 3 экземпляра.

Между тем, по информации портала «АвтоВзгляд», серийные седаны Senat, старт продаж которых планировался на минувший июнь, до сих пор не добрались до дилерской сети. А ведь многие из будущих владельцев поспешили внести предоплату…

В общем, несмотря на очевидное несоответствие обещаний реальной действительности, Aurus продолжается распыляться на другие проекты. И разработанный и построенный силами НАМИ вышеупомянутый катафлк — прямое тому доказательство.