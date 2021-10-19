Почему в московском регионе начали массово снимать камеры ГИБДД

Областной ЦОДД готов потратить порядка 47 млн бюджетных рублей на очистку дорог региона от неработающих камер ГИБДД. Речь идет о 196 полицейских рубежах фото-видеофиксации. Победителю тендера придется снять 124 старых «Стрелки», 11 «Автоураганов», 44 «Вокордов» и 17 КРИС-С. Параллельно с ликвидацией старых камер автоматической фиксации, на помойку отправятся 23 муляжа камер и 95 систем видеонаблюдения. Сообщается, что работы должны быть выполнены до 15 декабря.

Заметим, что особого влияния на реальную безопасность дорожного движения демонтаж части камер оказать не должен. Хотя бы потому, что основная масса автовладельцев и сами по себе уважают установленный скоростной режим и требования знаков и разметки — не под страхом штрафа с камеры. А те, кто сознательно нарушают, и так знают, где какие камеры работают, где не работают, и которые из них на самом деле представляют собой безобидные муляжи. Благо, существует масса приложений для смартфона, которые сообщают подобную информацию.