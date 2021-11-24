Суд вынес еще один приговор Эдварду Билу

Мировой судья судебного участка № 255 в Люблино решил, что Эдуард Биль должен выплатить Мосгортрансу около 27 000 рублей. Таким образом блогер должен возместить убытки, понесенные транспортной организацией, связанные с простоем автобусов. Общественный транспорт временно не ходил по маршрутам, проложенным по Садовому кольцу, из-за аварии, организатором которой стал Эдвард Бил.

Она произошла 1 апреля 2021 года. Блогер двигался за рулем Audi RS 6 Avant по Новинскому бульвару. Перед въездом в тоннель, в плотном потоке, он умудрился вывернуть руль и нажать на педаль газа так, что его машина вылетела на полосу встречного движения и врезалась в Volkswagen Polo, находившийся на ней в тот момент. Женщина-водитель Polo получила тяжелые травмы. Впоследствии Биль признал вину в создании инцидента и выплатил ей денежную компенсацию. За это столичный Пресненский суд приговорил его к двум годам ограничения свободы и лишению «прав» на три года.