В Госдуме предложили скрывать должности чиновников, устраивающих резонансные ДТП

— Совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека. По таким делам акцент смещать на должность представителя того или иного органа власти не совсем корректно, потому что формируется негативное мнение, — заявил Выборный.

По мнению депутата, негативный фон наносит непоправимый вред репутациикак конкретного человека или организации.

Напомним, что 24 ноября в Тюмени пьяный следователь СКР Павел Шадрин на своем BMW 5-series на высокой скорости сбил двух дорожных работников, чистивших снег. Причем место проведения работ было обозначено всеми необходимыми знаками и ограждениями. Возбуждено уголовное дело. Теперь уже бывшему правоохранителю грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает «Газета.ru».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил даже усилить наказание за создание аварийных ситуаций на дороге блогерами. Он счел, что таких нарушителей ПДД следует сурово наказывать, отбирая не только «права», но их автомобили, а также привлекая к уголовной ответственности. Характерно, что в этом случае главный в Думе человек не имеет ничего против урона репутации правонарушителя.