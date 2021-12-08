Госдума не разрешила полиции безнаказанно вскрывать машины россиян

Резонансные поправки в законодательство, сильно развязывающие руки полицейским в силовом общении с гражданами, были внесены в Госдуму и одобрены ею в первом чтении еще в 2020 году. Во втором чтении законопроект, дополняющий закон «О полиции», был принят 7 декабря.

В части, касающийся дел автомобильных, поправки разрешают полицейским вскрывать и залезать в запертые автомобили россиян. Основанием для этого станут спасение жизни и обеспечения безопасности граждан, а также задержани подозреваемых или обвиняемых. Кроме того, полицейские получают право вскрывать авто при угрозе теракта и когда сотрудник полагает, что водитель машины пьян. Другими словами, новая редакция закона «О полиции» позволит любому полицейскому вскрыть любой приглянувшийся авто.

К счастью, из первоначального текста поправок было убрана формулировка о том, что полицейский «не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства». К ней возникло слишком много вопросов, как к лазейке для осуществления полицейского беспредела. И на том спасибо: появляется хоть какая-то возможность призвать к ответу полицейского, занявшегося самоуправством.