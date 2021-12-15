Зачем инспекторов ГИБДД вооружат современными планшетами

- Внедрение подобных цифровых форм работы потребует оснащения инспекторов новыми планшетами. Это позволит также ускорить оформление нарушений на месте. Совместно с МВД прорабатываем источники финансирования, уверен, что решения в ближайшее время будут найдены, — заявил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Соответственно, как только инспекторы ДПС получат в распоряжение современные гаджеты, станет возможным появление не только цифровой копии водительского удостоверения, но и других автодокументов.

Добавим, что портал «Госуслуги» совсем недавно разжился мобильным приложением под названием «Госуслуги. Авто». Программа для гаджетов доступна для Android и iOS, притом вскоре приложение как раз должно заменить собой документы на автомобиль.

Уже сейчас, когда водителя остановит инспектор ГИБДД, автомобилист может запустить программу, чтобы вместо СТС показать QR-код на экране смартфона. Правда, при себе водителю настоятельно рекомендуется иметь оригинал документа.