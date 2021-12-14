Scania придумала, как экономить до 40% дизтоплива

Электрический грузовик, оборудованный коробкой передач GE281, может использоваться на автомобилях, имеющих полную массу до 36 тонн без подключения ДВС. А поскольку электродвигатель всегда подключается при трогании и ускорении, то объем и мощность турбодизеля можно уменьшить.

Гибридный грузовик оснащен шестиступенчатой коробкой передач без традиционного сцепления — вместо него применена планетарная передача, что позволяет переключать скорости без разрыва крутящего момента. Такое решение гарантирует плавность движения на низких скоростях.

В модификации PHEV установлена батарея мощностью 90 кВт∙ч — это 3 аккумулятора по 30 кВт∙ч, тогда как для модификации HEV используется только одна батарея на 30 кВт∙ч. PHEV полностью заряжается за 35 минут, а значит, машину можно заряжать на складах, во время перерывов и т. д.

Электрическая установка, построенная вокруг традиционного турбодизеля (это могут быть моторы объемом 7 или 9 литров) работает постоянно, однако основная экономия приходится на движение в городском потоке, где клиентам удается снизить расход топлива на целых 40%.

А еще совсем недавно шведы выпустили «СуперСканию» — семейство грузовиков под названием Super. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, что это за автомобили.