Завершено расследование дела полицейского, который задавил, а затем добил ножом девочку-подростка

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Главное следственное управление СК РФ сообщило об окончании расследования уголовного дела бывшего замначальника угрозыска по Советскому району Самары Антона Безчетвертева. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

Следствие установило, что 29 июля 2021 года начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности ОУР отдела полиции №3 УМВД России по Самаре Антон Безчетвертев, управляя Toyota RAV4, сбил 15-летнюю школьницу в поселке Петра Дубрава. Пытаясь скрыть следы ДТП, он убил девочку, пять раз ударив ее ножом в шею.

За этим занятием полицейского застали местные жители. Обнаружив незванных зрителей, преступник попытался скрыться, но был впоследствии задержан. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Экс-полицейского обвиняют по части 2 статьи 105 УК РФ — в «убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Согласно ей, Безчетвертеву грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.

кроссоверы, автоуголовка, уголовный кодекс
20 января 2022
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