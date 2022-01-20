Завершено расследование дела полицейского, который задавил, а затем добил ножом девочку-подростка

Следствие установило, что 29 июля 2021 года начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности ОУР отдела полиции №3 УМВД России по Самаре Антон Безчетвертев, управляя Toyota RAV4, сбил 15-летнюю школьницу в поселке Петра Дубрава. Пытаясь скрыть следы ДТП, он убил девочку, пять раз ударив ее ножом в шею.

За этим занятием полицейского застали местные жители. Обнаружив незванных зрителей, преступник попытался скрыться, но был впоследствии задержан. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Экс-полицейского обвиняют по части 2 статьи 105 УК РФ — в «убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Согласно ей, Безчетвертеву грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.