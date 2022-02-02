Сотрудники ГИБДД сломали ключицу девушке-оперуполномоченному прямо в дежурной части ОВД

Инцидент, видеозапись кульминации которого разошлась по телеграмм-каналам и пабликам в интернете, зародился на парковке у здания околотка примерно в 11 часов вечера 31 января. 24-летняя оперуполномоченной уголовного розыска лейтенант Алена Юдина хотела припарковать тут свою машину, но не смогла, поскольку ей помешал служебный транспорт сотрудников ГИБДД Александра Колесникова и Дмитрия Перенюка. Девушка потребовала убрать машину ДПС, заявив, что она опер и работает тут.

Гайцы не стали уступать просьбе дамы. Далее стороны обменялись, видимо, нецензурными выражениями и Юдина, оставив машину, направилась в здание ОВД. Колесников и Перенюк, обратив внимание, что у нее при себе кобура с пистолетом, потребовали от нее представиться и предъявить служебное удостоверение. Что, в принципе, логично: борзая девица со «стволом» вполне могла оказаться отнюдь не сотрудником правоохранительных органов. Далее патрульные ГИБДД проследовали за Юдиной в дежурную часть Василеостровского ОВД, продолжая требовать от нее предъявить служебное удостоверение.