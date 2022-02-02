Сотрудники ГИБДД сломали ключицу девушке-оперуполномоченному прямо в дежурной части ОВД

Инцидент, видеозапись кульминации которого разошлась по телеграмм-каналам и пабликам в интернете, зародился на парковке у здания околотка примерно в 11 часов вечера 31 января. 24-летняя оперуполномоченной уголовного розыска лейтенант Алена Юдина хотела припарковать тут свою машину, но не смогла, поскольку ей помешал служебный транспорт сотрудников ГИБДД Александра Колесникова и Дмитрия Перенюка. Девушка потребовала убрать машину ДПС, заявив, что она опер и работает тут.
Гайцы не стали уступать просьбе дамы. Далее стороны обменялись, видимо, нецензурными выражениями и Юдина, оставив машину, направилась в здание ОВД. Колесников и Перенюк, обратив внимание, что у нее при себе кобура с пистолетом, потребовали от нее представиться и предъявить служебное удостоверение. Что, в принципе, логично: борзая девица со «стволом» вполне могла оказаться отнюдь не сотрудником правоохранительных органов. Далее патрульные ГИБДД проследовали за Юдиной в дежурную часть Василеостровского ОВД, продолжая требовать от нее предъявить служебное удостоверение.
Скандал фиксировался нагрудными видеокамерами полицейских. В какой-то момент разъяренная оперуполномоченная стала бить гаишников руками. После этого сотрудники ГИБДД скрутили коллегу-полицейскую. В процессе задержания у Юдиной оказалась сломана ключица. В итоге инспектора ДПС написали рапорты в отношении оперуполномоченной уголовного розыска Алены Юдиной, обвинив ее в том, что она публично оскорбила представителей власти, ругалась матом в общественном месте, а также применила физическую силу в отношении сотрудников ГИБДД.
Делом занялся СКР, возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудником полиции. Инспектор Александр Колесников задержан, а Алена Юдина госпитализирована. В региональном Управлении МВД уже пообещали уволить из органов всех троих участников конфликта.