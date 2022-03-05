Из ГИБДД Москвы «слили» информацию о масштабной облаве на пьяных водителей

— Мы сделаем все, чтобы не допустить трагедий на дорогах в прекрасный весенний женский праздник. Будьте благоразумны и не допускайте непоправимых ошибок, — заявили в ГАИ Москвы.

Ради этого, с 5 по 8 марта на дорогах столицы организован усиленный рейд, в ходе которого будут проверять автомобилистов на состояние опьянения. Напомним, что попавшийся на таком правонарушении гражданин столкнется с перспективой лишения «прав» на срок 1,5—2 года и выплатой штрафа в размере 30 000 рублей. За отказ от прохождения медосвидетельствования на алкоголь и наркотики водителю полагается аналогичная кара.