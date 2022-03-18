Прокуратура потребовала отправить блогера Эдварда Била в колонию

— Прошу признать Эдуарда Биля виновным по части 1 статьи 264 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и четыре месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима, — с таким заявлением выступила представитель прокуратуры.

Помимо этого, суду предлагается лишить Била «прав» на три года. Прокурор назвала «стиль жизни подсудимого вызывающим и безнаказанным, подающим плохие примеры любителям больших скоростей».

Напомним, что тяжело пострадавшая в ДТП, устроенном Билом, работница аппарата Госдумы Мария Артемова оказалась прикована к инвалидной коляске на три месяца и была нетрудоспособна в течение 300 дней. В результате ей присвоена первая группа инвалидности. Она не может передвигаться без костылей, ее ожидает операция по замене суставов и программа реабилитации. Представитель прокуратуры также сообщила, что «ежемесячно Биль выплачивает потерпевшей 250 000 рублей до момента выздоровления». Кроме того, он перечислил ей 3 млн. руб. компенсации за разбитый им VW Polo, а также 2,5 млн. рублей в качестве эквивалента морального ущерба, «чем поставил ее в финансовую зависимость», считает обвинение.

Второй даме, оказавшейся в роли потерпевшей по вине Била, подсудимый не возместил ни моральный, ни имущественный ущерб, сообщает ТАСС.