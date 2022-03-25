В Подмосковье начали штрафовать за неоплату парковки

С 25 марта вступили в силу поправки в КоАП Московской области, устанавливающие штраф в 2500 рублей за «неоплату размещения и хранения транспортных средств на площадках автостоянок». Несмотря на такую формулировку, штрафовать по этой статье планируется автовладельцев, неоплачивающих стоянку своих машин на улично-дорожной сети в зонах платной парковки. Оформлять протоколы начнут, как и в Москве, с помощью фото-видеофиксации.

Напомним, что в столице за неоплату парковки у бордюра полагается штраф в 5000 рублей. При этом горожане, проивающие в зонах платной парковкой, имеют возможность оформлять на свои машины резидентные разрешения и не платить дикие деньги за хранение своего движимого имущества на улице возле дома.

В отличие от Москвы, подмосковные власти, по крайней мере, на данный момент, ничего ни о каких резидентных разрешениях не говорят. Поэтому непонятно, как будут выходить из новой для себя ситуации жители зон платной парковки в Подмосковье.