Камеры ГИБДД в 2021 году наказали водителей на рекордную сумму

За 2021 год ГИБДД оформила в отношении водителей 179,5 млн. постановлений за различные нарушения ПДД. Общая сумма штрафов составила 128,3 млрд. рублей. Почти 90% таких административных дел было возбуждено на основании материалов камер автоматической фиксации — 160,7 млн. Объем взысканий по ним составил рекордные 104 млрд. рублей. Правда, на момент 31 января 2021 года из них было оплачено только 60,3 млрд. рублей.

Больше всего «автоматических» штрафов (почти 20% от всех зафиксированных в стране) приходится на Москву, где камеры ГИБДД скоро будут висеть практически на каждом столбе — 30,7 млн. постановлений. На втором месте идет Московская область с почти 29 млн. таких материалов за год. Таким образом, на Московский регион приходится почти 40% всех штрафов с камер ГИБДД в стране.

Все остальные регионы России, даже те, что «славятся» изобилием комплексов автоматической фиксации на дорогах, очень сильно отстают по количеству наказанных за прошедший год с помощью камер ГИБДД водителей. Так, Татарстан может похвастаться 8,9 млн. штрафов, Санкт-Петербург — 6,8 млн., Краснодарский край — 6,3 млн., Самарская область — 4,7 млн., Башкирия — 4,1 млн. постановлений. На последнем месте среди регионов России по количеству штрафов с камер по-прежнему остается Чукотка. Там вообще нет ни одного комплекса автоматической фиксации ГИБДД.