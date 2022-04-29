ГИБДД хочет опять штрафовать водителей за превышение средней скорости

Любопытно, что в дорожных происшествиях, связанных со столкновениями автомобилей, количество погибших, напротив, выросло — на 9%. Примерно 54% всех смертей на дорогах Подмосковья в первом квартале текущего года пришлось именно на подобные ДТП. При том, что общее число дорожных инцидентов такого типа снизилось на 20%.

Зафиксирован также более чем двукратный рост количества жертв попутных и боковых столкновений на трассах Московской области: с 9 погибших за январь-март прошлого года до 20 смертей за первый квартал 2022-го.

– Рост погибших в попутных и боковых столкновениях при снижении общего количества таких ДТП обусловлен неправильным выбором скорости движения автомобиля и превышением ее допустимых значений. Наиболее актуально в этом контексте применение метода контроля средней скорости, который, к сожалению, ввиду наличия в законодательстве правовых пробелов, временно поставлен на паузу, — генеральный директор «Союза безопасности дорожного движения» Светлана Заболоцкая.