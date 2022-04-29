ГИБДД хочет опять штрафовать водителей за превышение средней скорости

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ГИБДД утверждает, что за первые три месяца 2022 года число ДТП на дорогах Подмосковья уменьшилось, по сравнению с данными за первый квартал 2021 года, на 20%. А количество погибших и раненых в авариях упало, соответственно, на 10% и 23%. Но, несмотря на столь обнадеживающие данные, в области хотят вернуть практику контроля средней скорости автомобилей. Зачем, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Любопытно, что в дорожных происшествиях, связанных со столкновениями автомобилей, количество погибших, напротив, выросло — на 9%. Примерно 54% всех смертей на дорогах Подмосковья в первом квартале текущего года пришлось именно на подобные ДТП. При том, что общее число дорожных инцидентов такого типа снизилось на 20%.

Зафиксирован также более чем двукратный рост количества жертв попутных и боковых столкновений на трассах Московской области: с 9 погибших за январь-март прошлого года до 20 смертей за первый квартал 2022-го.

– Рост погибших в попутных и боковых столкновениях при снижении общего количества таких ДТП обусловлен неправильным выбором скорости движения автомобиля и превышением ее допустимых значений. Наиболее актуально в этом контексте применение метода контроля средней скорости, который, к сожалению, ввиду наличия в законодательстве правовых пробелов, временно поставлен на паузу, — генеральный директор «Союза безопасности дорожного движения» Светлана Заболоцкая.

превышение скорости, видеофиксация, ПДД, ГИБДД
29 апреля 2022
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