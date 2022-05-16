Молодой, безработный, не очень образованный: нарисован портрет пьяного водителя

В ведомстве отмечают, что люди именно этой возрастной группы чаще всего становились участниками ДТП в пьяном виде в прошлом году. Что касается уровня образования нарушителей, то пьяными за рулем ездят граждане со средним или средним специальным образованием. А вот люди с ученой степенью в 2021 году не совершили ни одного подобного автопроисшествия.

Интересно и то, что среди всех ДТП с участием водителей, ранее лишенных прав, более 40% были пьяны, а среди ранее привлекавшихся к уголовной ответственности факт управления машиной с признаками опьянения устанавливали в 43,8% случаев.

Что касается занятости, то почти половина водителей подшофе официально не работает, а 21% трудится в сфере торговли и услуг. А если говорить о средствах передвижения, то 83% пьяных аварий происходят с участием легковых машинах, 13% приходится на мототранспорт, 4% — на остальные категории транспортных средств.

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