Московская ГИБДД устроила облавы на электросамокатчиков

С прошедшей пятницы по воскресенье сотрудники ДПС отловили порядка 4500 нарушителей ПДД, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Причем 3394 из них оказались курьерами всевозможных служб доставки. Наиболее распространенными правонарушениями, выявленными ГИБДД, стали следующие: пересечение пешеходного перехода не спешившись, пересечение проезжей части в неположенном месте, передвижение по проезжей части в нарушение требований ПДД, нахождение на проезжей части без цели её перехода и нарушение правил движения по тротуару.

В ходе рейда сотрудниками полиции было оформлено 679 протоколов в отношении «пилотов» СИМ. Среди них оказались 39 граждан, управлявших индивидуальным электротранспортом большой мощности — 250—4000 Вт, — не имея при этом «прав» категории «М». У них отобрали технику и выписали штрафы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Наказание по ней составляет 5000—15 000 рублей.

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