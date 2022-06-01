ГИБДД не считает опасными высокие скорости на платных дорогах

Выступая на организованном госкомпанией «Автодор» форуме дорожных инициатив «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве», г-н Понарьин отметил, что с 2019 года число погибших в ДТП и количество самих аварий в стране стремительно снижается. Насколько стремительно, что по динамичности темпа Россия — мировой рекордсмен (результат исследования «Высшей школы экономики»).

Он также добавил, что уровни аварийности и безопасности движения напрямую зависят от качества дорог. А оно растет, и вместе с ним растут скорости: в стране появляется все больше платных трасс, где легковушкам разрешено разгоняться до 110 км/ч, а на иных отрезках — и вовсе до 130 км/ч. Повышать лимит до 150 км/ч власти пока не собираются. Но и корректировка скоростного режима в меньшую сторону в их планы тоже не входит.

— Очень сложно оценить эффективность повышения скоростного предела на высокоскоростных магистралях. Мы вместе с госкомпанией принимаем относительный показатель количества погибших на 100 км дорог (цифр, правда, полицейский чиновник почему-то не привел — ред.). Это — даже с учетом протяженности магистральных дорог — позволяет нам держать руку на пульсе. Мы понимаем, в какую сторону идем: в худшую или в лучшую. И пока — в лучшую, — отметил генерал-майор полиции.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM