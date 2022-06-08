Для автовладельцев вводится еще один «нештрафуемый порог»

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил поправку в КоАП, вводящую новый «нештрафуемый порог». В данном случае речь идет о части первой статьи 12.21 КоАП. Сейчас она грозит за превышение допустимой нагрузки на ось грузового автомобиля (в просторечии — перевес) на величину, не превышающую 10% от допустимой, серьезными штрафами. Шоферу по ней «светит» взыскание в размере 1000—1500 рублей, а владельцу ТС — до 150 000 рублей. Штрафа можно избежать, лишь заранее оформив специальное разрешение на перевозку тяжелого груза.

Одобренная сенаторами поправка фактически отменяет вышеназваннную часть статьи 12.21 КоАП. Таким образом вводится «нештрафуемый порог перевеса» и перегруз машины менее чем на 10% станет ненаказуемым. Что не может не порадовать автоперевозчиков.

Параллельно сенаторы поддержали передать полномочия по «администрированию» крупногабаритного транспорта из веденя МВД в Ространснадзор. Это касается и случаев, зафиксированных аппаратурой автоматической фиксации и прочими спецсредствами.