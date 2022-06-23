Общественная палата занялась ПДД для летающих автомобилей

Поскольку о них, судя по отчету «Российской газеты» с мероприятия, там никто и не вспомнил. О том, например, что ПДД сейчас требуют от водителя машины перед поворотом занять крайний ряд проезжей части. А между тем, в городах повсеместно на перекрестках знаки и разметка разрешают поворачивать из нескольких рядов. Или парадокс, согласно которому водитель должен уступать пешеходу при повороте, а при развороте имеет право игнорировать «пешика».

Нет в нынешних ПДД и четкого определения пересечения проезжих частей. Между тем, знаки действуют до этого самого «несуществующего» пересечения. А ОП тем временем обсуждает проблемы летающих машин. Тем не менее, по мнению ряда экспертов, правка свода дорожных законов необходима:

— Действующие ПДД были приняты в 1993 году и с тех пор неоднократно корректировались. Сегодня мы живем в новой реальности, где средства индивидуальной мобильности — электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и прочие, стали неотъемлемой частью нашей жизни. При этом управление ими практически не регулируется ПДД. Случаи ДТП с участием электрического транспорта индивидуального пользования также нередки. Технологии продолжают стремительно развиваться и сегодня на дорогах можно увидеть также беспилотные автомобили, особенности передвижения которых также необходимо учитывать. На мой взгляд, причин для основательной переработки ПДД сегодня нет, но без внесения ряда изменений тоже уже не обойтись, — считает основатель цифровой автошколы «Баранка» Матвей Гордиенко.