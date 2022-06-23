Общественная палата занялась ПДД для летающих автомобилей

В ОП состоялось заседание, посвященное созданию новой редакции ПДД, учитывающей не только нынешние условия, но и изменения, которые могут произойти в дорожном движении в будущем. В ходе него вице-председатель межрегионального «Комитета по защите прав автовладельцев» Александр Холодов предложил учесть в будущей редакции ПДД не только существование средств индивидуальной мобильности, беспилотного транспорта, но и появление… летающих машин.
Например — предусмотреть в Правилах ответ на вопрос: кто кому должен уступать в случае, когда одно летающее авто идет на взлет, а другое собрается приземлиться. Также на заседании было объявлено о сборе предложений граждан России по изменению ПДД (этот проект запущен на сайте ОП). Кроме того, участники собрания решили, что ПДД нужно переписать понятным для простого человека языком, а также предложили создать специальные Правила дорожного движения для каждой из категорий водителей: мотоциклистов, водителей легковушек, грузовиков и всех прочих. Про существующие массы нестыковок и противоречий в нынешней редакции ПДД участники заседания в Общественной палате, судя по всему, не подозревают.
Поскольку о них, судя по отчету «Российской газеты» с мероприятия, там никто и не вспомнил. О том, например, что ПДД сейчас требуют от водителя машины перед поворотом занять крайний ряд проезжей части. А между тем, в городах повсеместно на перекрестках знаки и разметка разрешают поворачивать из нескольких рядов. Или парадокс, согласно которому водитель должен уступать пешеходу при повороте, а при развороте имеет право игнорировать «пешика».
Нет в нынешних ПДД и четкого определения пересечения проезжих частей. Между тем, знаки действуют до этого самого «несуществующего» пересечения. А ОП тем временем обсуждает проблемы летающих машин. Тем не менее, по мнению ряда экспертов, правка свода дорожных законов необходима:
— Действующие ПДД были приняты в 1993 году и с тех пор неоднократно корректировались. Сегодня мы живем в новой реальности, где средства индивидуальной мобильности — электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и прочие, стали неотъемлемой частью нашей жизни. При этом управление ими практически не регулируется ПДД. Случаи ДТП с участием электрического транспорта индивидуального пользования также нередки. Технологии продолжают стремительно развиваться и сегодня на дорогах можно увидеть также беспилотные автомобили, особенности передвижения которых также необходимо учитывать. На мой взгляд, причин для основательной переработки ПДД сегодня нет, но без внесения ряда изменений тоже уже не обойтись, — считает основатель цифровой автошколы «Баранка» Матвей Гордиенко.