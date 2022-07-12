В России изменятся правила начисления некоторых штрафов

Законопроект предлгает, чтобы действие ст. 12.21.4 КоАП РФ («Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам») распространялось исключительно на федеральные платные трассы. Напомним, что сегодня водителей легковушек, что «забыли» оплатить проезд, штрафуют на 1500 рублей.

Соответственно, наказание за неоплаченный проезд по региональным трассам будут устанавливать местные власти. А так как, согласно ст. 3.5 КоАП РФ, верхняя планка за подобное нарушение не может превышать 5000 рублей, то региональные чиновники могут запросто установить наказание «по верхней планке».

Добавим, что региональными «платниками», в частности, считаются петербургский Западный скоростной диаметр, а также строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта. Кроме того, в Подмосковье появится магистраль «Лыткарино—Видное».

И продолжая тему платных дорог. У «черного отрезка» трассы М7, как совершенно справедливо называют Южный объезд города Владимира водители, очень скоро появится скоростная альтернатива. Портал «АвтоВзгляд» раскрывает подробности.