Власти отменили обязательное оснащение импортных автомобилей кнопками ЭРА-ГЛОНАСС

До последнего времени в России действовал порядок, согласно которому для первичной постановки на учет в ГИБДД любой машины требовалось оснастить ее тревожной кнопкой системы ЭРА-ГЛОНАСС. Это касалось, в том числе, и подержанных транспортных средств, ввезенных на территорию России гражданами. Из-за известных проблем с поставками микроэлектроники в Россию, блоки ЭРА-ГЛОНАСС в последние месяцы превратились в самый настоящий дефицит, и оснащение автомобиля «кнопкой SOS» подскочило в цене в 10—15 раз — до 70 000—100 000 рублей.

По этой причине импорт автомобилей из-за рубежа был сильно затруднен. Теперь же любую ввезенную в Россию машину — хоть юрлицом, хоть гражданином, — оснащать блоком ЭРА-ГЛОНАСС не требуется. При постановке на учет в ГИБДД его наличие проверять не будут. Но только временно. Мишустин ввел такой порядок до 1 февраля 2023 года. К зиме будущего года, согласно расчетам властей, в стране удастся наладить поставки электронных комплектующих для блоков с модулем ГЛОНАСС в прежних объемах, что позволит вновь начать их массовую установку на автомобили. Если же проблемы с микроэлектронными компонентами сохранятся и через полгода, упрощенный порядок регистрации ТС, вероятно, будет пролонгирован.