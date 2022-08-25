Депутат предложил штрафовать родителей, если в ДТП попадает их ребенок

— Для подростков до 18 лет нужно покупать электросамокаты, которые едут не быстрее 20 км/ч. Мое предложение: если ребенок попадет в ДТП на скутере, способном двигаться быстрее, то родители должны заплатить серьезный штраф, — считает Бурлаков.

По его словам, необходимо создать программу обучения, основанную на разборе типичных ошибках и нарушениях ПДД, совершаемых как водителями, так и пешеходами. В ней следует отвести особое место разделу, посвященному средствам индивидуальной мобильности. Занятия по этой программе должны проводить сотрудники ГИБДД, причем в них обязаны принимать участие не только дети, но и их родители, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что ранее другой депутат Госдумы, Султан Хамзаев, направил в Минтранс письмо с предложением ввести ограничение скорости электросамокатов до 5 км/ч в радиусе 30 метров от пешеходных переходов. Каким образом его предложение может быть претворено в жизнь, г-н Хамзаев не уточнил.