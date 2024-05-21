Почему даже из герметично закрытого люка машины иногда капает вода

Вряд ли кто из автовладельцев будет спорить с тем, что люк в автомобиле — штука, в общем-то, полезная. Однако мало кто знает, что даже у нового авто плотно закрытая сдвижная «крыша» при определенных условиях может в буквальном смысле превратиться в мокрое место над головой водителя. Почему так происходит, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Кстати, наши эксперты, тестируя отдельные модификации новых китайских кроссоверов, и сами не раз сталкивались ситуацией, когда со стороны закрытого люка в салон внезапно начинала капать вода. Причем, что любопытно, машины в тот момент находились в закрытом помещении. Почему так происходит?

Чтобы детальнее разобраться в этом, поговорим об особенностях автомобильных люков. Такие устройства и по сей день пользуются популярностью среди автолюбителей, поскольку делают вождение более приятным и комфортным. Но как и любой продукт технического прогресса, они имеют свои плюсы и минусы.

Так, одно из основных достоинств врезных автолюков — улучшение освещенности салона. Они позволяют естественному свету проникать внутрь автомобиля, создавая ощущение простора и открытости. Что особенно ценно в городских условиях, где высокие здания могут ограничивать доступ солнечного света.

Еще одно преимущество — вентиляция. Люк позволяет проветрить салон без необходимости открывать окна, что минимизирует шум от дороги и уменьшает сопротивление воздуха при движении на высоких скоростях. Это весьма актуально в теплое время года, когда хочется впустить свежий воздух, не включая кондиционер.

Фото портала АвтоВзгляд.

К тому же, современные люки иногда оснащают функциями автоматического закрытия при дожде, что обеспечивает дополнительный комфорт и защиту от непогоды. Большинство из них имеет встроенные солнцезащитные шторки или тонировку, что позволяет регулировать количество света, проникающего в салон.

Тем не менее, несмотря на отмеченные достоинства, автомобильные люки имеют и свои недостатки. Прежде всего — стоимость. Сдвижной люк — опция, всегда увеличивающая цену автомобиля. Кроме того, ремонт и обслуживание таких систем тоже могут быть достаточно дорогостоящими.

Другой важный аспект — потенциальные проблемы с герметичностью, вызывающие протечки воды в салон. Помните: со временем резиновые уплотнители люка могут терять эластичность, а детали привода — изнашиваться, что в итоге приводит к плохому прилеганию «крышки» при закрытии.

Понятное дело, это не только вносит дискомфорт при езде, но и может вызвать коррозию металлических элементов и повреждение электроники. Поэтому, чтобы подобного не происходило, эксперты рекомендуют регулярно (желательно — два раза в сезон) обрабатывать резиновую окантовку люка, а также его направляющие силиконовой смазкой.

Фото производителя.

Оптимальный вариант для таких процедур — аэрозоль нового поколения на основе силикона. Например, по типу того, что выпускает турецкий бренд DVX. Важная особенность продукта в том, что в отличие, скажем, от обычной силиконовой пасты данная спрей-смазка позволяет качественно обработать все труднодоступные места механизма привода люка. А это уже гарантия того, что он будет надежно герметизирован при закрывании.

Впрочем, как мы уже отмечали в начале статьи, сама по себе герметичная «крыша» салона (причем даже у новой машины) не избавляет от попадания в него влаги. Откуда же она там берется? Ответ оказался до банальности прост: влага — это обильный водный конденсат, периодически появляющийся на внутренней поверхности стеклянной крышки люка. Подобное, как убедились эксперты «АвтоВзгляда», часто происходит из-за существенной разницы температур и влажности двух раздельных сред — наружного воздуха и воздуха внутри автомобиля.

Водитель, редко пользующийся люком, сразу конденсата не замечает, ведь стекло вверху обычно прикрывается пластиковой шторкой. А обнаруживается это позже, когда через какое-то время сверху начинает капать!