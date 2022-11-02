Осеннее обострение: ГИБДД «загоняет» водителей в общественный транспорт

– В период межсезонья Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения скорректировать модель поведения на дороге с учетом погодных условий, а водителям — быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортными средствами, — сказано в сообщении, распространенном ГИБДД.

Сотрудники ведомства ожидаемо посоветовали сменить летнюю «резину» и вспомнить о «зимних» приемах вождения: держать увеличенную дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких маневров и не превышать скоростные ограничения. Кроме того, из-за частых в это время года перепадов атмосферного давления Госавтоинспекция порекомендовала водителям внимательно следить за своим самочувствием. В случае недомогания следует немедленно остановиться на обочине и при необходимости вызвать врача либо воспользоваться общественным транспортом.

Пересесть сейчас на автобусы и метро ГИБДД посоветовала и начинающим водителям — поскольку они не обладают в должной мере навыками езды в межсезонье. Этот полицейский совет абсолютно верен. Но он также является и прямым подтверждением того, что существующая система экзаменов в ГИБДД выпускает на дороги общего пользования людей, не имеющих требуемого уровня водительской подготовки.