В Москве появился пешеходный переход нового типа

Столичный Дептранс сообщил об установке экспериментальной светодиодной подсветки пешеходного перехода. Дерзкая инновация случилась на нерегулируемой «зебре» на дублере Таллинской улицы. По обеим сторонам проезжей части тут смонтировали по одному цилиндру высотой примерно в рост человека. Каждый из них оснащен комплектом ламп, освещающих разметку на асфальте и переходящих дорогу людей. Они автоматически включаются одновременно с остальными уличными фонарями. Дептранс утверждает, что таким образом повысил безопасность пешеходов в преддверии длинных зимних ночей.

Заметим, что примерно в 50 метрах от свежеосвещенного перехода находится другая «зебра», которой пользуется на порядок больше людей. По той причине, что она расположена ровно на пути между входом в популярный у местного населения торговый центр и трамвайной остановкой. Но вместо того, чтобы подсветить это — куда более оживленное — место, деятели из Дептранса некоторое время назад установили там камеру ГИБДД, настроенную на оформление штрафов автомобилистам за непропуск пешеходов. Полагаем, что описанная ситуация более чем наглядно иллюстрирует приоритеты деятельности столичного Дептранса.