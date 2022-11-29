ГИБДД осталась без новых патрульных автомобилей

Планам МВД приобрести в 2022 году для нужд ГИБДД 2800 авто сбыться не суждено. Это стало известно из отчета о деятельности дирекции проекта «Безопасность дорожного движения». В качестве объяснения произошедшему в документе говорится о «возникших в условиях внешнего санкционного давления рисках, связанных с введением недружественными странами санкционных мер и временным отказом поставщиков от поставок и участия в конкурентных процедурах».

Из-за этого оказалось невозможно закупить в 2022 году патрульные машины для ГИБДД. Известно, что для приобретения упомянутых выше 2800 т/с бюджет выделял 4,5 млрд. рублей. Но не сложилось. В связи с этим, Дирекция предлагает "дождаться изменений в паспорт федерального проекта в части закупок патрульных автомобилей, срок исполнения — 30.11.2022'.

В переводе с бюрократического это значит, что изначально в проекте госзакупки были прописаны совершенно определенные техтребования к будущим авто ГАИ. И они, как и всегда в подобных случаях, писались под конкретные модели. Так, в 2019 и 2020 годах под условия аналогичных тендеров идеально подходили Skoda Octavia и УАЗ «Патриот». А в 2021-ом — Hyundai Solaris и LADA Vesta. И в 2022-ом, изначально планировалось закупить вполне конкретную модель.

Но по известным причинам, весной все российские поставщики иномарок либо «сдулись», либо взвинтили цены. Да и АВТОВАЗ поднял прайсы, параллельной резко снизив объемы выпуска — из-за нехватки комплектующих. В результате ГИБДД не получит патрульные машины нужных ей моделей по прошлогодним ценам. И придется полицейским «донашивать» имеющиеся у них в распоряжении иномарки в ожидании, пока правительство перепишет под новые реалии программу закупок. Но сейчас даже не ясно, когда это событие в принципе может произойти.