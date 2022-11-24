Какая на самом деле разница между ДПС и ГИБДД

Государственная автоинспекция была создана решением Совнаркома СССР в далеком 1934 году, но в 1998 году ведомство переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения. Вопрос «зачем», наверное, неизвестен даже самим придорожным полицейским. Впрочем, спустя четыре года Президент Владимир Путин вернул еще не успевшее кануть в Лету название ГАИ, по сути, ставшее синонимом той самой ГИБДД.

Впрочем, на этом аббревиатуры в конторе не закончились. Пусть не всем известно, что такое ГУОБДД МВД РФ, но вот о ДПС не слышал, пожалуй, только глухой. В первом случае речь идет о Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, а во втором — о дорожно-патрульной службе.