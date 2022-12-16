Какой категории наглых нарушителей ПДД Конституционный суд разрешил не платить штрафы

В КС РФ обратился Октябрьский райсуд города Екатеринбурга. Туда поступило дело об оспаривании штрафа за нарушение ПДД. Автомобиль, принадлежащий юрлицу, под управлением наемного шофера проехал перекресток на красный сигнал светофора. Штраф за это нарушение оформили на собственника транспортного средства, то есть на компанию. Однако ее юристы вспомнили о существовании ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП.

В соответствии с ней, собственник авто освобождается от административной ответственности, если в момент фиксации правонарушения машина находилось во владении или в пользовании другого лица. На этом основании компания просила суд «переписать» штраф на своего водителя, совершившего правонарушение.

Суд первой инстанции запросил разъяснений у КС: кто же должен на самом деле платить? И последний, рассмотрев дело, решил, что управление машиной водителем на основании трудового договора с ее собственником не свидетельствует само по себе о переходе к шоферу прав владения ТС. Поэтому работодатель должен нести ответственность по всем рискам неблагоприятных последствий необеспечения надлежащего контроля за своим сотрудником. Таким образом, пользование работником автомобилем тождественно пользованию ТС самим работодателем. Следовательно, штраф за нарушение ПДД наемным водителем был совершенно правомерно оформлен не на работника, а на компанию-владельца машины.