В каких случаях гаишники действительно могут применять оружие в отношении водителей

Любой сотрудник ГИБДД может открыть огонь в случае, когда почувствует реальную угрозу для здоровья или жизни, причем как своей собственной, так и жизни других.

К примеру, водитель или пассажир, оказавший вооруженное сопротивление при том или ином законном требовании гаишника, может легко получить от правоохранителя пулю. Также придорожные полицейские могут стрелять в злоумышленников, пытающихся отобрать у них оружие или силой угнать служебный автомобиль.

Кроме того, любой из блюстителей правопорядка имеет полное право применить табельный «огнестрел» при необходимости отразить вооруженное нападение на граждан, объекты государственных и муниципальных органов, а также общественных организаций. Причем под «вооруженным» в данном случае понимается сопротивление или нападение не только с использованием оружия любого вида, но и предметов, похожих на оружие. Иными словами, для того, чтобы начать стрельбу, полицейскому достаточно лишь предположить, что в руке у злоумышленника нож или пистолет, с помощью которых может быть причинена смерть или нанесен тяжкий вред здоровью.