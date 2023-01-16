Как быть водителю, остановленному гаишником, который не подходит к машине

Довольно часто в ходе плановых проверок или специальных рейдов гаишники останавливают чуть ли не все проезжающие мимо машины. Порой среди таких собираются целые пробки. Обязан ли водитель ждать, причем неизвестно сколько, пока к нему подойдет страж порядка?

Прежде всего, следует сказать, что шофер обязан выполнить законное требование придорожного полицейского остановиться в указанном им месте. Причем тормознуть машину гаишник может не только с помощью жезла, но и жестом руки, а также прямо на ходу из салона патрульного автомобиля. Более того: блюстители правопорядка имеют право потребовать от водителя даже проехать на запрещающий сигнал светофора и остановиться в неположенном месте.

Факт остается фактом: требования регулировщика приоритетнее всего! Хотя и последний обязан действовать согласно внутреннему административному регламенту, который в свою очередь велит гаишнику «без промедления подойти к водителю». Что же делать шоферу, если машину остановили, но подходить к ней люди в погонах как-то не спешат?