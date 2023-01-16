Как быть водителю, остановленному гаишником, который не подходит к машине

Довольно часто в ходе плановых проверок или специальных рейдов гаишники останавливают чуть ли не все проезжающие мимо машины. Порой среди таких собираются целые пробки. Обязан ли водитель ждать, причем неизвестно сколько, пока к нему подойдет страж порядка?
Прежде всего, следует сказать, что шофер обязан выполнить законное требование придорожного полицейского остановиться в указанном им месте. Причем тормознуть машину гаишник может не только с помощью жезла, но и жестом руки, а также прямо на ходу из салона патрульного автомобиля. Более того: блюстители правопорядка имеют право потребовать от водителя даже проехать на запрещающий сигнал светофора и остановиться в неположенном месте.
Факт остается фактом: требования регулировщика приоритетнее всего! Хотя и последний обязан действовать согласно внутреннему административному регламенту, который в свою очередь велит гаишнику «без промедления подойти к водителю». Что же делать шоферу, если машину остановили, но подходить к ней люди в погонах как-то не спешат?
Конечно же, уезжать, не дождавшись общения с сотрудником ДПС, не стоит. В противном случае, за вами могут организовать погоню, либо передать данные транспортного средства ближайшим экипажам. А потом наказать за неповиновение законному распоряжению полицейского штрафом до 4000 рублей и даже «посадить» на 15 суток в изолятор временного содержания.
Другое дело, если вы не заметили, как инспектор подняли жезл в вашу сторону или подумали, что взмах «полосатой палочки» был обращен кому-то из прочих участников дорожного движения. Хотя и тут, согласно ст. 19.3. КоАП РФ, теоретически к водителю могут применить аналогичные санкции. Однако правильнее, если привлекут к ответственности по ст. 12.25 Административного кодекса «Невыполнение требования об остановке транспортного средства», предусматривающего штраф до 800 рублей. Но уж, когда драйвер слиняет после фактической остановки, лишние подозрения он вызовет наверняка. Как говорится, лучше не испытывать судьбу.
Остановив кучу машин, правоохранители в теории могут банально и забыть, подходили они конкретно к вашему авто или же нет. Что ж, явитесь к ним сами, а заодно и спросите, почему ни один из инспекторов не соизволил почтить вас своим общением. Если полицейские после остановки попросту топчутся на месте — включите камеру смартфона и также попросите объяснений.
На худой конец, поможет звонок на «горячую линию» ГИБДД, где нужно будет сообщить звания полицейских и регистрационные знаки их автомобиля. За несоблюдение регламента служивых могут пожурить и даже привлечь к дисциплинарной ответственности. Водитель, спешащий по своим делам, не должен страдать по вине нарушающего предписания инспектора ДПС.