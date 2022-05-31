Из-за украинской спецоперации отменяются штрафы за нарушения правил парковки в Москве

В последнее время московские юристы, специализирующиеся на административных делах в отношении автомобилистов, стали замечать удивительные вещи, происходящие в столичных судах. Городская Фемида начала отменять постановления о штрафах, вынесенных на основании материалов так называемых аппаратно-программным комплексов «Помощник Москвы» (ПАК ПМ).
Чтобы как и редакция портала «АвтоВзгляд» тоже удивиться, надо вспомнить, что подобные решения суды выносили лишь до осени прошлого года, основываясь на постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 20, принятом весной 2020 года. В нем разъяснялось, что ПАК ПМ нельзя отнести к техническим средствам, работающим в автоматическом режиме, поскольку он не в состоянии функционировать без участия человека. А следовательно, постановления о штрафах, оформленные на основе материалов от ПАК ПМ, незаконны.
Напомним, что этот самый ПАК ПМ — не более чем приложение для мобильного телефона или планшета, разработанное Дептрансом Москвы. Инспектора столичного МАДИ ходят с телефончиками, на которые установлено это приложение, по улицам и по своему усмотрению фоткают машины нарушителей правил стоянки и остановки, а также паркующихся, по мнению МАДИ, на газоне.
Как правило, большинство «газонных» нарушений сводится к тому, что человек ставит машину, случайно заехав одним колесом на бордюр или незаасфальтированный участок утрамбованной до него тысячами автомобилей земли, который по кадастровым документам числится в качестве «газона». По статье 8.25 КоАП Москвы автовладельцу полагается за это штраф в размере 5000 рублей. В случае, когда авто принадлежит юрлицу, взыскание увеличивается до 300 000 рублей.
Остальные парковочные нарушения прописаны в федеральном КоАП — за каждое по 3000 рублей (для Москвы и Санкт-Петербурга) и 5000 за парковку на «инвалидном» месте. Так вот: до сентября 2021 года в столичных судах удавалось отменять практически все штрафы, оформленные через «Помощника Москвы». А потом как отрезало.
Судьи резко и подозрительно одновременно позабыли о существовании разъяснения Пленума ВС и перестали отменять штрафы от ПАК ПМ. Однако с апреля 2022 года, опять же, словно по мановению какой-то волшебной палочки, они массово прозрели и вернулись к нормальной юридической практике, которая не считает «Помощника Москвы» средством автоматической (без участи человека) фиксации нарушений.
Следовательно, доказательства, собранные с его помощью, вновь призаются ничтожными. Уже доподлинно известно о почти десятке подобных штрафов МАДИ, которые удалось отменить через суд в последнее время. Автоюрист Михаил Никитин связывает этот феномен с попыткой столичных властей лишний раз не злить граждан, которым и так нелегко приходится в условиях экономических санкций, введенных Западом после начала известных украинских событий.
Не даром же некоторое время назад московский мэр Сергей Собянин специальным указом отменил дурацкие «коронавирусные» штрафы, которыми столичные власти в течении последних лет пытались «давить» горожан. Возможно, что и судьи получили от своего начальства соответствующего рода негласные инструкции по поводу беззаконных штрафов МАДИ.
Таким образом, если вы в последнее время получили «письмо счастья», в тексте которого фигурирует аппаратно-программный комплекс «Помощник Москвы» (ПАК ПМ), скачайте в интернете шаблон жалобы-хадатайства об отмене штрафа, заполните его и отправьте по почте в ваш местный суд. Скорее всего, оно будет удовлетворено и вы сэкономите приятную сумму на оплате вынесенного с нарушениями штрафного постановления.
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