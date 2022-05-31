Из-за украинской спецоперации отменяются штрафы за нарушения правил парковки в Москве

В последнее время московские юристы, специализирующиеся на административных делах в отношении автомобилистов, стали замечать удивительные вещи, происходящие в столичных судах. Городская Фемида начала отменять постановления о штрафах, вынесенных на основании материалов так называемых аппаратно-программным комплексов «Помощник Москвы» (ПАК ПМ).

Чтобы как и редакция портала «АвтоВзгляд» тоже удивиться, надо вспомнить, что подобные решения суды выносили лишь до осени прошлого года, основываясь на постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 20, принятом весной 2020 года. В нем разъяснялось, что ПАК ПМ нельзя отнести к техническим средствам, работающим в автоматическом режиме, поскольку он не в состоянии функционировать без участия человека. А следовательно, постановления о штрафах, оформленные на основе материалов от ПАК ПМ, незаконны.

Напомним, что этот самый ПАК ПМ — не более чем приложение для мобильного телефона или планшета, разработанное Дептрансом Москвы. Инспектора столичного МАДИ ходят с телефончиками, на которые установлено это приложение, по улицам и по своему усмотрению фоткают машины нарушителей правил стоянки и остановки, а также паркующихся, по мнению МАДИ, на газоне.