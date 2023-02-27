Сколько времени по закону отводится инспектору ГИБДД для составления протокола

Согласно ст. 28.5 Административного кодекса РФ, «протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления» совершения этого самого нарушения. Иными словами, попался ты в ходе дорожного прегрешения — получи от служивого бумажку, которую он обязан оформить незамедлительно. Вот только никаких конкретных временных рамок, как вы поняли, закон не предусматривает.

Проще говоря, «немедленно» можно расценивать по-разному — хоть пять минут, хоть час. Мало того, что гаишник может медленно выполнять свою работу, так еще и отвлекаться на другие служебные дела. Скажем, на оказание помощи своим коллегам или повременить с составлением протокола из-за фиксации другого нарушения кем-либо из прочих участников дорожного движения.

Правда, в приказе МВД полицейским по белому написано, что остановка транспортных средств должна осуществляться на минимально короткий промежуток времени, а общественного транспорта — не более двух минут. Для пущей понятливости термин «остановка» доходчиво сформулирован в Правилах дорожного движения, которые гласят, что преднамеренное прекращение движения автомобиля не должно превышать пяти минут.