Сколько времени по закону отводится инспектору ГИБДД для составления протокола

Согласно ст. 28.5 Административного кодекса РФ, «протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления» совершения этого самого нарушения. Иными словами, попался ты в ходе дорожного прегрешения — получи от служивого бумажку, которую он обязан оформить незамедлительно. Вот только никаких конкретных временных рамок, как вы поняли, закон не предусматривает.
Проще говоря, «немедленно» можно расценивать по-разному — хоть пять минут, хоть час. Мало того, что гаишник может медленно выполнять свою работу, так еще и отвлекаться на другие служебные дела. Скажем, на оказание помощи своим коллегам или повременить с составлением протокола из-за фиксации другого нарушения кем-либо из прочих участников дорожного движения.
Правда, в приказе МВД полицейским по белому написано, что остановка транспортных средств должна осуществляться на минимально короткий промежуток времени, а общественного транспорта — не более двух минут. Для пущей понятливости термин «остановка» доходчиво сформулирован в Правилах дорожного движения, которые гласят, что преднамеренное прекращение движения автомобиля не должно превышать пяти минут.
Впрочем, задержка может продлиться и дольше, если для этого необходима посадка-высадка пассажиров или загрузка-разгрузка транспортного средства. Иначе говоря, в рядовой ситуации стражи порядка не могут потратить на составление протокола в случае выявленного правонарушения более пяти минут. Правда, только теоретически.
Если, к примеру, потребуется выяснение дополнительных обстоятельств дела, либо данных о гражданине, в отношении которого возбуждается делопроизводство, протокол правоохранители могут составлять и вовсе до двух суток с момента выявления нарушения. Но и это еще не все. В случае необходимости «проведения административного расследования» протокол составляется только по окончании этого самого расследования. Как правило, подобные истории случаются при спорных ситуациях в ходе ДТП. У некоторых на такие разбирательства уходят целые месяцы.
А вот задержание водителя на три часа к оформлению бумаг никакого отношения не имеет. Точнее, составление протокола об административном нарушении не является мотивом для задержания. Обычно шофера доставляют в отдел в случае отказа от выполнения законных требований инспектора ГИБДД, либо, как уже было сказано, для выяснения личности гражданина и прочих обстоятельств дела. Однако в этом случае полицейские обязаны составить отдельный протокол с указанием причин для задержания водителя.