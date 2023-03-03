Как по внешнему виду сотрудника ГИБДД узнать что он думает

Первое, на что следует обратить внимание — осанка служивого. Если он стоит перед вами прямо, широко расставив ноги, это говорит о его уверенности в своем контроле над ситуацией. А вот когда он ссутулен, возможны варианты. Первый — просто усталость.

Сутулость же в начале смены (например, в первой половине дня) может свидетельствовать о его неуверенности в собственных действиях. Вполне вероятно, что гаишник задумал нечто противозаконное в отношении остановленного водителя и чувствует, что может попасть впросак в этом отношении.

А что, если в разговоре с вами поглаживает или почесывает свою шею либо затылок? Вы наблюдаете верный признак того, что он вешает вам какую-то «лапшу на уши». Этот же жест считается проявлением ощущения собственной уязвимости и готовности к обороне — в любом ее виде.

В беседе с сотрудником ДПС следует обращать внимание и на движения его рук. Ключевые в данном случае жесты — непроизвольные прикосновения к мочке уха или носу. Они говорят о желании говорящего скрыть, замаскировать какой-то свой обман. В этом случае автомобилисту наверняка стоит насторожиться и быть готовым к тому, что его втягивают в некую полицейскую «разводку», не сулящую ничего хорошего. Когда подобные жесты демонстрирует человек слушающий, они свидетельствуют о его недоверии к получаемой информации. Для полицейских подобное отношение к словам водителя — норма. Они по определению считают всех встречных потенциальными правонарушителями.