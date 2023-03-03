Как по внешнему виду сотрудника ГИБДД узнать что он думает

Первое, на что следует обратить внимание — осанка служивого. Если он стоит перед вами прямо, широко расставив ноги, это говорит о его уверенности в своем контроле над ситуацией. А вот когда он ссутулен, возможны варианты. Первый — просто усталость.
Сутулость же в начале смены (например, в первой половине дня) может свидетельствовать о его неуверенности в собственных действиях. Вполне вероятно, что гаишник задумал нечто противозаконное в отношении остановленного водителя и чувствует, что может попасть впросак в этом отношении.
А что, если в разговоре с вами поглаживает или почесывает свою шею либо затылок? Вы наблюдаете верный признак того, что он вешает вам какую-то «лапшу на уши». Этот же жест считается проявлением ощущения собственной уязвимости и готовности к обороне — в любом ее виде.
В беседе с сотрудником ДПС следует обращать внимание и на движения его рук. Ключевые в данном случае жесты — непроизвольные прикосновения к мочке уха или носу. Они говорят о желании говорящего скрыть, замаскировать какой-то свой обман. В этом случае автомобилисту наверняка стоит насторожиться и быть готовым к тому, что его втягивают в некую полицейскую «разводку», не сулящую ничего хорошего. Когда подобные жесты демонстрирует человек слушающий, они свидетельствуют о его недоверии к получаемой информации. Для полицейских подобное отношение к словам водителя — норма. Они по определению считают всех встречных потенциальными правонарушителями.
Многие водители наверняка замечали, что сотрудник ДПС во время общения буквально сверлит тебя взглядом — словно пытается играть в «гляделки». Во-первых, со стороны служивого это — подсознательная попытка доказать, что он морально круче водителя. Во-вторых, таким образом он пытается понять «по глазам» своего визави: есть ли тому чего скрывать от правоохранителей.
Ряд психологов считает, что склонность не смотреть в глаза собеседнику может объясняться подсознательным нежеланием вызвать агрессию с его стороны. Это нам досталось от обезьян, если что. Во избежание лишних «докапываний» со стороны гайца в описанном выше случае, можно не отводить взгляд в сторону, а смотреть в точку, расположенную по центру полицейского лба. Пусть он хоть обглядится на ваши зрачки.
Стоит также обращать внимание на то, как сотрудник полиции говорит с вами. Особой настороженности требуют моменты, когда он неожиданно замедляет свою речь. Так обычно происходит, когда человек начинает усиленно обдумывать и подбирать слова. В ситуации диалога патрульный-водитель это означает, что полицейский задумал или уже воплощает в жизнь некую каверзу.
Заметим, что дословно прочитать мысли по языку тела не сможет никто. Но понять, к чему на самом деле клонит остановивший вашу машину патрульный с его помощью вполне возможно.